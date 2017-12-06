Неадекватную водительницу дважды задержали в Тюмени

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Одну и ту же девушку в неадекватном состоянии задерживают за рулем "КИА" сотрудники ГИБДД под Тюменью два дня подряд. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Бывшая сургутянка Вероника, имеющая маленькую дочь, рассказала инспекторам, что переехала в Тюмень, чтобы расстаться с наркозависимостью. Судя по всему, ей это не удалось.

5 ноября вечером Веронику отстранили от управления транспортом на ул. Щербакова в Тюмени. Вместе с ней в машине ехали двое молодых людей явно в состоянии наркотического опьянения. А ранее днем ее останавливали в поселке Московский, тогда она отказалась от освидетельствования. Выяснилось, что в Сургуте нарушительница тоже не желала проходить осмотр.

Кроме лишения права управления транспортом и больших штрафов ей грозит уголовная ответственность за повторный отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Инспекторы напоминают, что с начала 2017 года около 2 тыс. водителей в Тюменской области отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.