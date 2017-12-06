Жителю Сургута за три бутылки коньяка грозит тюремный срок

Сургутянин украл три бутылки коньяка/Фото следственного комитета РФ

22-летнего жителя Сургута подозревают в краже трех бутылок коньяка. Факт совершения преступления подтверждает запись с камеры видеонаблюдения.

По сообщению пресс-службы ОМВД России по Нефтеюганску, в дежурную часть поступило сообщение от руководителя одного из сетевых магазинов города о том, что неизвестный украл три бутылки коньяка стоимостью более двух тысяч рублей.

Полицейские установили, что накануне подозреваемый употреблял спиртные напитки с приятельницей. Когда алкоголь закончился, компании захотелось продолжить застолье и молодые люди отправились в ближайший магазин.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158, часть 1 УК РФ "Мелкое хищение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

В пресс-службе добавили, ранее сургутянин привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.