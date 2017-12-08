Специалистов для "Тюменских молочных ферм" подготовит университет Северного Зауралья

ГАУ Северного Зауралья подготовит специалистов для "Тюменских молочных ферм"/tsaa.ru

Соглашение об эффективном взаимодействии по формированию и развитию кадрового потенциала молочно-товарного комплекса на 4,6 тыс. голов дойного стада с. Усть-Ламенка заключили Государственный аграрный университет Северного Зауралья, администрация Голышмановского муниципального района и ООО "Тюменские молочные фермы".

Стороны определили основные направления профориентационной работы в рамках сетевых региональных проектов "Агропоколение" и "Агроцивилизация". В интересах предприятия приняли решение о реализации проекта "Средняя школа – партнерское образовательное учреждение ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья".

В рамках соглашения агровуз организует целевой прием абитуриентов очной и заочной форм обучения в соответствии с прогнозными потребностями предприятия, обеспечит углубленную подготовку специалистов для предприятия за счет реализации образовательных программ по индивидуальной практико-ориентированной траектории и выполнит заказы предприятия по переподготовке и повышению квалификации специалистов. Научно-педагогические работники университета по направлению подготовки "Зоотехния" специальности "Ветеринария" смогут пройти стажировки на предприятиях Группы компаний "Дамате".

ООО "Тюменские молочные фермы" обеспечит подбор кандидатов на целевое обучение в университете и формирование ежегодного заказа на подготовку специалистов и организует совместно с университетом прохождение учебной, производственной и преддипломной практик студентами на предприятии.

Администрация Голышмановского муниципального района будет принимать необходимые меры по созданию социальной инфраструктуры для работников молочного комплекса, а также выступит координатором работы, сообщает пресс-служба вуза.