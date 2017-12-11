Клопы-хищники будут бороться с вредителями сельхозугодий в Тюменской области

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Технологию использования клопов в качестве основного агента биологического контроля от вредителей сельхозугодий разрабатывают биологи Тюменского госуниверситета. В частности, она будет эффективна против трипсов и тли.

Ученые уверены, что при разработке технологии, позволяющей массово воспроизводить популяции хищных клопов Geocoris, можно повысить урожайность, не вредя экосистеме в целом.

"Биоэкологический контроль сельскохозяйственных вредителей актуален в агрохозяйственном направлении. Однако количество разработанных в мире технологий воспроизводства таких агентов по истреблению вредителей, как клопов рода Geocoris, удручающе мало", – отметил сотрудник международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменений климата, землепользования и биоразнообразия Сергей Иванов.

Биологи планируют изучить возможности использования клопов рода Geocoris в условиях Тюменской области. На ее территории, по оценкам специалистов, обитает как минимум три перспективных с точки зрения экономической выгоды вида: Geocoris dispar, Geocoris grilloides, Geocoris lapponicus. Эти клопы-хищники питаются тлей, трипсами, клещами, яйцами насекомых, различными личинками, гусеницами ранних возрастов. Один клоп за жизненный цикл способен употребить до 1 тыс. 600 паутинных клещей.

В проекте будет разработан метод использования клопов против популяций вредителей злаковых, бобовых и других сельскохозяйственных культур. Готовый к выпуску продукт будет представлять собой популяции клопов Geocoris, каждая из которых станет специализироваться на уничтожении определенного типа вредителя, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Биологи отмечают, что, к примеру, в США на хлопковых полях для борьбы с вредителями выпускают Geocoris punctipes и G. bullatus. На территории Тюменской области данные виды отсутствуют. Примеров прямых аналогов по использованию хищных клопов рода Geocoris для уничтожения опасных вредителей сельского хозяйства нет.