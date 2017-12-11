Тюменцам с нарушением слуха помогут онлайн-сурдопереводчики

Тюменцам с нарушением слуха помогут онлайн-сурдопереводчики. Фото www.itgnet.it

Тюменский проект по внедрению диспетчерской службы онлайн-сурдопереводчиков для слабослышащих людей будет реализован в регионе в 2018 году.

Напомним, проект разработала Областная общественная организация "Всероссийское общество инвалидов". В 2017 году он получил президентский грант на сумму более 1 млн 800 тыс. рублей.

Как рассказал председатель организации ВОИ Евгений Кравченко, часто людям с нарушением слуха приходится общаться с врачами, социальными работниками, чиновниками через записи в блокноте. Теперь на помощь им придет современное устройство – планшет с возможностью подключиться к единой диспетчерской службе, где будут работать профессиональные сурдопереводчики. Пользователю достаточно зайти на сайт ВОИ и выбрать графу "Сурдоперевод онлайн".

Проект начнет работать с января. По словам Евгения Кравченко, к этому времени нужно обучить 50 специалистов учреждений, где будут установлены точки доступа к видеопереводу. Всего за год планируется охватить новой услугой более 200 глухих и слабослышащих жителей региона.

Напомним, это не единственный проект тюменского ВОИ, отмеченный президентским грантом. Также в 2017 году поддержку получила "Школа колясочника". Как отметил Евгений Кравченко, проект призван помочь людям, недавно получившим травму, научиться жить в коляске и не воспринимать себя как инвалида.

Евгения Шевцова