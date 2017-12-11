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Тюменских пенсионеров научат пользоваться смартфонами

09:21 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменских пенсионеров научат пользоваться смартфонами, фото -utmn.ru

Программа повышения компьютерной грамотности "Расширяем горизонты" пополнится еще одним курсом. Он будет направлен на обучение пенсионеров пользованию смартфонами и планшетами.

Как отметила заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских, многие пожилые, особенно в сельской местности, сталкиваются с тем, что не могут самостоятельно записаться на прием ко врачу, проверить налоги, оплатить услуги ЖКХ или воспользоваться госуслугами. Молодежь привыкла это делать с телефона, а пенсионерам изучить эту новую для них сферу очень сложно.

На помощь придут преподаватели нового курса. Они научат пользоваться сенсорными экранами, скачивать популярные приложения, отправлять и принимать запросы. По мнению Ольги Кузнечевских, это значительно повысит доступность госуслуг и качество жизни тюменских пенсионеров.

"Мы прорабатываем программу совместно с департаментом информатизации региона, подключим и комплексные центры соцобслуживания на местах. Компьютеры есть не у всех пенсионеров, а вот мобильными телефонами они наверняка пользуются. Такие курсы помогут им быстро освоить новые аппараты и не только быть на связи с родными, но и получать большинство услуг без сторонней помощи", - отметила она.

Также рассматривается возможность внедрения еще одного социального проекта для пожилых - он будет касаться защиты их от мошенников.

"Пенсионеры доверчивы и часто оказываются жертвами мошенников. Важно создать такую службу, чтобы они могли оперативно проверить: действительно ли есть акция, которую им предлагают, является ли пришедший человек социальным работником, убедиться, что социальные службы ничего не продают. Думаю, это будет очень полезно, работа над этим идет", - отметила Ольга Кузнечевских.

Евгения Шевцова

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Теги: Ольга Кузнечевских , Расширяя горизонты , пенсионеры , смартфоны

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