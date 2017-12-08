В Тюменской области ликвидируют несанкционированные свалки

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В блог губернатора обратилась жительница деревни Ушакова Переваловского сельсовета Тюменского района Нелли Константиновна.

"Думаю, ко мне присоединятся все жители и Ушакова, и Перевалово, выразить вам благодарность за выделенные деньги на ликвидацию свалки - очага травли нашего здоровья! Спасибо, что не оставили без внимания наши жалобы. А сейчас ещё и с жидкими отходами будет скоро порядок, построят станцию. Не знаем, как у кого, а у нас Год экологии благодаря вам удался! Спасибо вам и тем, кто участвовал в ликвидации этой свалки",- написала она. Средства на ликвидацию несанкционированной свалки в 500 м на восток от д. Ушакова Тюменского района были выделены из областного бюджета.

Проблему образования несанкционированных свалок и повышения уровня культуры людей в сфере обращения с отходами глава региона поднимал неоднократно. В послании Тюменской областной думе эту проблему он обозначил как один из главных вызовов времени.

"В Год экологии мы окончательно убедились, что экологическая ситуация в области – один из важнейших и труднейших для нас вызовов. Если мы действительно любим Тюменскую землю, надо привести ее в порядок. Безусловно, делается много полезного. "Зеленая Весна — 2017", Всероссийский день посадки леса, "Эколята", "Молодые защитники природы", День особо охраняемых природных территорий Тюменской области – это все замечательно. Но, с одной стороны, и здесь нам нужна новая индустриализация. Она уже идет. В следующем году заработает сразу несколько мусороперерабатывающих заводов, и не только в областном центре. Кстати, тоже на условиях концессии и с частными инвестициями. С другой стороны, никакими заводами положение не исправить, если не изменится само наше человеческое, обыденное отношение к этой проблеме. Сто семьдесят три несанкционированные свалки по всей области, не считая бесчисленных подзаборных помоек, – это кто наделал, пришельцы? – уточнил Владимир Якушев. - Это вопрос культуры, вопрос воспитания общества, вопрос коллективной и личной ответственности".

В Тюменской области ведется системная работа по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и их ликвидации, информирует департамент недропользования и экологии.

За пять лет за счет областного бюджета (программа стартовала в 2012 году) ликвидировано 154 несанкционированные свалки на территориях 18 муниципальных районов и городских округов, проведена рекультивация свалки в с. Викулово. В настоящее время ведется работа по рекультивации свалки вблизи д. Посохова Тюменского района, отходы на которой размещались с 1968 по 2008 годы.

Работа по ликвидации (рекультивации) свалок твердых коммунальных отходов будет продолжена. Средства для этого предусмотрены в региональной программе "Основные направления недропользования и охраны окружающей среды" до 2020 года. Для того, что исключить появление новых свалок, в Тюменской области запланирован переход на обновленный порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которым ведется строительство мусоросортировочных заводов.

По словам губернатора, организация сбора мусора и его переработка - региональный экологический проект номер один.

"Предстоит наладить работу по сбору мусора. В этой сфере много узких мест, нужно отрегулировать целый ряд вопросов. Но проблему необходимо решать. Мусор будет сортироваться в разные контейнеры. Но для этого важно, чтобы жители региона приняли соответствующую культуру обращения с бытовыми отходами. Некоторым странам для реализации подобных программ понадобилось двадцать лет. Мы только в начале пути. Давайте будем беречь нашу природу!", - обратился к землякам глава региона.