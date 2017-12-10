Врачи назвали регионы с самой высокой заболеваемостью шизофренией

Регионы с самой высокой заболеваемостью шизофренией/sledcomrf.ru

Уральский федеральный округ стал вторым в России по уровню заболеваемости шизофренией. Самый высокий уровень зафиксирован в Центральном федеральном округе. Об этом заявили специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

По данным центра за 2016 год, в ЦФО на 100 тыс. населения приходится 370,9 больных шизофренией. В Уральском - 343,2, в Сибирском - 343,1 на 100 тыс. человек.

Реже всего от шизофрении страдают на Северном Кавказе (288) и в Южном федеральном округе (299,2).

Медики также отметили, что наблюдается тенденция к спаду заболеваемости: в период с 2012 по 2016 годы число больных снизилось на 1,1% (с 493,7 до 488,5 тыс. человек).

Разницу в распространенности болезни по регионам врачи пока объяснить не могут. По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем центра Бориса Казаковцева, для этого необходимы специальные исследования по медико-географическим данным и анализ качества оказания психиатрической помощи в регионах — например, ее своевременности, а также информированности населения о заболевании и лечении.

Ранее эксперты назвали самые "депрессивные" регионы России. По данным за 2016 год, чаще всего от депрессии страдали жители Сибирского федерального округа — 96,6 случая на 100 тыс. населения. За ним расположились Центральный ФО (87,1) и Южный ФО (73,1), передает РИА Новости.