В Ноябрьске ищут убийцу двух человек

sledcom.ru

Уголовное дело по факту убийства двух человек возбуждено в Ноябрьске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ямалу, в одной из квартир дома по ул. Транспортная обнаружены тела местной жительницы и ее знакомого со множественными колото-резанными ранениями.

В настоящее время разыскивается подозреваемый в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.