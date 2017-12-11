Растущий лед стал причиной изменения условий плавания в порту Сабетта

порт Сабетт/https://sdelanounas.ru/blogs/73555/

Рост ледового покрова и увеличение его толщины до 30-50 см стало основной причиной изменения условий ледового плавания.

Как сообщает ИА "Север пресс", соответствующее распоряжение подписал капитан Сабетты Юрий Луцык. Документ опубликован на сайте администрации морских портов Западной Арктики. Изменения вступают в силу с 11 декабря в акватории морского порта, включая акватории удаленных участков № 2 и № 3.

Не допускаются к плаванию барже-буксирные составы, суда без ледовых усилений и суда с ледовыми классами Ice1. Суда с ледовыми классами Ice2 допускаются к плаванию только под проводкой ледокола. Судам с ледовыми классами Ice3 и выше можно плавать под проводкой ледокола или самостоятельно. При самостоятельном плавании в акватории порта судам необходимо следовать рекомендациям ледокола.