Многодетная мать попалась со спайсом

Фото прокуратуры Тюменской области

14 граммов спайса изъяли оперативники у жительницы Тюмени 1981 г.р.

По сообщению пресс-службы УМВД Тюмени, наркотики задержанная приобрела через Интернет и планировала использовать для себя.

В настоящее время в отношении подозреваемой, многодетной матери возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Полицейские призывают жителей области сообщать о лицах, причастных к незаконной торговле наркотиками, местах употребления и распространения наркотических средств, препаратов или психотропных веществ, адреса наркопритонов.

Звонить по телефону: 291-600 или 02, телефон доверия: 291-432.