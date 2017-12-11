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ФЦН Тюмени примет международную конференцию по хирургии лицевого нерва

17:32 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

Международный образовательный курс по хирургии лицевого нерва с мастер-классом по диссекции височной кости пройдет в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени 14-15  декабря.

Руководителями курса выступят главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов и врач-нейрохирург отделения нейрохирургии неврологического института Прасат в Таиланде Вуттипонг Тиракотай.

Теоретическая часть мероприятия включает лекции специалистов из Таиланда, Бразилии, Польши и России. Так, вице-руководитель отделения нейрохирургии Университетской клиники Федерального университета Минас Жерайс Кассиус Райс (Бразилия) расскажет об анатомии височной кости и лицевого нерва.

О современном подходе к корнеальной невротизации будет говорить пластический хирург из Бангкока Паджонгпон Соднгам. Офтальмолог неврологического института Прасат Патчарапим Масая-Анон расскажет об использовании ботулотоксина в коррекции последствий поражения лицевого нерва, а также об офтальмологическом уходе за пациентами с параличом лицевого нерва. Тему реабилитации после поражения лицевого нерва раскроет врач-невролог ФЦН Тюмени Александр Долгушин. Под руководством Альберта Суфианова состоится круглый стол по проблематике хирургии лицевого нерва.

Традиционно образовательный курс включает практические занятия в лаборатории, а также  мастер-класс по диссекции височной кости, который смогут посмотреть все участники конференции посредством трансляции из операционной.

По мнению профессора Альберта Суфианова, подобные курсы являются масштабными благодаря совместной работе со многими организациями и заинтересованными специалистами из разных стран мира.

"Участники курса смогут повысить свой профессиональный уровень, обменяться опытом и наладить контакты с коллегами из других регионов и даже стран. Все это важно не только для их личного роста, но и для развития нейрохирургии в целом", - отметил главный врач ФЦН.

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Теги: конференция , Альберт Суфианов , ФЦН , медицина

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