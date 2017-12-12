Двадцатилетний лыжник из Тюмени Александр Большунов на Кубке мира взял две бронзы

Александр Большунов дважды бронзовый призер Кубка мира/фото ЦСП72

Александр Большунов успешно выступил на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

По информации пресс-службы ЦСП72, 9 декабря он выиграл бронзу в спринте свободным стилем, уступив норвежцу Йоханнесу Клаебо, который стал победителем, и итальянцу Федерико Пеллегрино, занявшему второе место. Еще один тюменский лыжник Глеб Ретивых показал в спринте шестой результат. 10 декабря в индивидуальной гонке Большунов снова пришел третьим. Золото взял представитель Франции Морис Манифика, серебро у югорчанина Сергея Устюгова. По мнению судей, хорошо провел гонку Денис Спицов, входящий в сборную Тюменской области, у него седьмая позиция.

Напомним, 20-летний лыжник Александр Большунов – уроженец Брянской области, с 2016 года выступает за Тюменскую область.