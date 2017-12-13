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Яндекс назвал самые популярные запросы тюменцев в уходящем году

12:27 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Компания "Яндекс" опубликовала список самых запрашиваемых людей и событий года в Тюменской области.

Среди событий в России и мире тюменцам были интересны следующие темы: "Синий кит" и другие суицидальные группы, введение штрафа за отсутствие знака "Шипы", отзыв лицензии у банка "Югра" и другие. Среди местных событий тюменцев  интересовало нападение на прохожих в Сургуте, паводок в Ишиме и перестрелка в Нижневартовске.

Самые часто запрашиваемые персоны среди мужчин — Дмитрий Билан, Андрей Малахов и Анатолий Пашинин, среди женщин — Мария Максакова, Юлия Самойлова и Дана Борисова.

Среди вещей и явлений на первом месте по запросам у тюменцев находится спиннер. Далее следуют криптовалюта и смартфон Samsung Galaxy S8.

Среди спортивных тем тюменцы чаще  искали новости про чемпионат мира по хоккею, Кубок конфедераций по футболу, чемпионат и Кубок мира по биатлону.

Тройку популярных фильмов открывает мультфильм "Босс-молокосос", на второй строчке "Гадкий я", следом расположились "Стражи Галактики. Часть 2". Среди российских сериалов самым популярным стал "Молодежка", также в тройке сериалы "Ольга" и "Полицейский с Рублевки". Из зарубежных сериалов в поисковике чаще всего искали "Игру престолов", "Гречанку" и "Шерлока".

Самым популярным мемом у тюменцев стал Ждун. Чуть отстали от него Эщкере и Чевапчичи.

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Теги: Яндекс , поиск

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