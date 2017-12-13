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В Тюменской области создадут народную фотогалерею со съемок фильма "Тобол"

13:00 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Кадр из фильма "Тобол"/фото Тобольского музея-заповедника

Актеры массовых сцен фильма "Тобол" могут поучаствовать в создании народной фотогалереи проекта "Тобол: стоп-кадр". 

Для создания экспозиции принимают фотографии со съемок формата А4 и А3. Требования к фото и другую информацию можно получить по телефону: 8 (3456) 26-41-71, е-mail: prezentatory_tiamz@mail.ru.

Выставочный проект "Тобол: стоп-кадр" представят в Тюремном замке в  Тобольске, сообщает пресс-служба тобольского музея-заповедника. Это совместный проект Тобольского музея-заповедника и кинокомпании "SOLIVS", Москва. В третьем арестантском корпусе вниманию жителей и гостей города будут представлены два тематических зала с подлинными декорациями, предметами и фотодокументами со съемок фильма "Тобол". Напомним, одна из самых ожидаемых кинокартин получила финансирование федерального Фонда поддержки отечественной кинематографии. Авторы попытались воссоздать с максимально возможной исторической достоверностью период становления российской государственности в Сибири во времена Петра I. Выход полнометражного художественного фильма в широкий прокат запланирован на 2019 год. По заказу "Первого канала" готовится создание телевизионной версии из восьми серий.

В течение шести месяцев съемки кинокартины проходили в Тобольске на трех основных площадках: Панушково, Карачино, Нижний посад, "столичные" сцены фильма снимались в Москве и Подмосковье. Вместе с известными актерами: Дмитрием Назаровым, Евгением Дятловым, Дмитрием Дюжевым и другими, участниками массовых сцен стали жители Тобольска и Тюменской области.

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Теги: музей , фильм "Тобол" , выставка

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