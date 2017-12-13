Тюменский участковый задержал магазинного вора

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Участковый предотвратил кражу в одном из магазинов Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, женщина оставила в камере хранения магазина норковую шапку, пуховик и сумку. Это увидел мужчина, решивший завладеть чужим имуществом. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник вскрыл ячейку и попытался унести вещи. В это время участковый уполномоченный отдела полиции № 7 заметил подозрительного мужчину и задержал его.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.