В Югре внедорожник влетел в микроавтобус с пассажирами

УМВД России по Югре

Шесть человек пострадали в дорожной аварии в Нижневартовском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, на 117 км автодороги Нижневартовск – Радужный 33-летний мужчина на Mitsubishi Pajero при обгоне столкнулся с автомобилем ГАЗ-2217.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 33-летний пассажир Mitsubishi, также пострадали 53-летний водитель и три пассажира ГАЗа.