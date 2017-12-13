Тюменские полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени

Четверо тюменцев стали жертвами мошенника-депутата, который продавал "Айфоны".

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, подозреваемый размещал объявление о продаже смартфонов в Интернете. Назначал встречу в районе административного здания города. Приезжал на дорогом автомобиле марки Mersedes и представлялся депутатом городской думы. Передавал покупателю отключенный дорогостоящий гаджет, при этом убеждал, что у телефона села батарея, но он полностью исправен. Четверо жителей города стали покупателями сломанных телефонов. То, что попались они на уловку мошенника, поняли тогда, когда продавец перестал выходить на связь для возврата денег. Сумма ущерба по четырем эпизодам составила около 100 тыс. рублей. По подозрению в мошенничестве полицейские задержали двух жителей Тюмени 1981 и 1992 годов рождения.

Как установили следователи, один злоумышленник исполнял роль водителя, второй представлялся депутатом. Полученные деньги мужчины делили между собой. В настоящее время в отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.