Большая пресс-конференция Владимира Путина собрала рекордное количество журналистов

Больная пресс-конференция Владимира Путина. Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 600 представителей российских и зарубежных средств массовой информации примут участие в традиционной Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Это рекорд. В 2001 году, например, задать вопросы главе российского государства стремились 502 журналиста. В 2017 году количество участников Большой пресс-конференции Владимира Путина превысило 1,4 тыс. представителей СМИ.

Информационное агентство "Тюменская линия" на Большой пресс-конференции Владимира Путина представляет обозреватель Евгений Бабенко.

Прямая трансляция ежегодной большой пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина пройдет в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Евгений Бабенко