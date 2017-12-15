Тюменские кикбоксеры поборются за медали чемпионата и первенства города

Чемпионат по кикбоксингу/фото istravest.ru/articles/3373/

Открытый чемпионат и первенство Тюмени по кикбоксингу начнется на базе детско-юношеской спортивной школы "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) 16 и 17 декабря в 10 часов.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города, состязания пройдут в разделе К-1 (японский кикбоксинг) по олимпийской системе – с выбыванием после каждого поражения. Мастерство владения спортивным единоборством продемонстрируют около 80 атлетов разных весовых категорий, 1998 г.р. и старше. В состязаниях примут участие не только тюменские спортсмены, но и гости из Ишима и Тобольска.

По результатам соревнований определятся спортсмены, которые повысили разряд, кто-то станет кандидатом в мастера спорта. Организаторы считают, участие в городском открытом чемпионате и первенстве по кикбоксингу – это возможность повысить уровень своего мастерства и укрепить дружеские связи между спортивными организациями города.

Церемония награждения победителей и призеров состоится 17 декабря в 18 часов.