Ишимский "Локомотив" продолжит движение

Большой игровой зал спортивного комплекса "Локомотив" в Ишиме возобновит работу 15 декабря. В честь этого события состоится товарищеский матч по мини-футболу между командами "Ишимагрострой" (Ишим) и "Прибой" (Тюмень).

Зал был закрыт в связи с необходимостью ремонта кровли и частичной замены напольного покрытия в январе текущего года. Ремонт кровли на объекте выполнен на 100%. На завершающей стадии шлифовка пола из канадского клена. Общая площадь покрытия 1,5 тыс. кв. метров. Специалисты заменили непригодные для эксплуатации элементы на площади около 40 кв. м. В минувшую неделю в круглосуточном режиме велась обработка грунтового слоя покрытия при помощи циклевочных машин. Они выравнивали поверхность семью фракциями наждачной бумаги. Закончено нанесение разметки и двух финишных слоев лака, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал мастер подрядной организации ООО "Символ" Дмитрий Ний, проведенные работы позволят использовать покрытие не менее пяти лет.

Ежегодно в спорткомплексе "Локомотив" проходит около 120 спортивных и культурно-массовых мероприятий различного уровня.

Соб. инф.