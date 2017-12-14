Владелец тюменского ресторана отличился на конкурсе "Молодой предприниматель России"

Фото: ВК, А. Рахмеев

Тюменец Артем Рахмеев занял третье место в номинации "Открытие года" во Всероссийском конкурсе "Молодой предприниматель России". Первое место в этом направлении завоевала Алина Копосова из Самарской области.

Артем Рахмеев представил проект боулинг-ресторана "Brooklyn Bowl". В его команде работают 56 человек, боулинг-ресторан за семь месяцев посетили 58 тыс. гостей, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Я понимал, что в жюри будут сидеть предприниматели, поэтому презентацию готовил под их восприятие. Мне помогло выделиться среди участников тем, что "BrooklynBowl" – это масштабный проект, глубоко проработанная идея. Призовое место в конкурсе "Молодой предприниматель России" поможет более уверенно сказать, что мы действительно крутой проект. Это очень важный фактор для команды. Когда есть подобные награды, ребята хорошо понимают, что мы двигаемся в нужном направлении. И это укрепляет команду изнутри", - подчеркнул молодой тюменский предприниматель.