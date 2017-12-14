В Югорске мошенники обманули женщину на восемьдесят тысяч рублей

фото ИА "Тюменская линия"

80 тыс. рублей жительница Югорска 1981 г.р. перевела на виртуальную банковскую карту за то, чтобы стать обладательницей автомобиля "Ленд Крузер 200".

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Югорску, 12 декабря на мобильный телефон женщины поступило смс-сообщение о том, что она стала обладателем внедорожника с указанием контактов сайта. Югорчанка зашла на страницу сайта, где увидела подтверждение, что стала счастливым обладателем автомобиля. Для получения приза нужно было пройти регистрацию и внести сканированную копию паспорта с данными. Когда женщина все это сделала, ей было предложено вместо автомобиля получить 6 млн рублей, но для получения такой крупной суммы необходимо внести 79 тыс. 900 рублей на свой электронный кошелек до 12 часов по московскому времени. После разговоров по указанным телефонам женщину несколько раз уверили, что выигрыш реален и она действительно стала победителем.

Часть денежных средств югорчанка заняла у своей знакомой и перевела на виртуальную банковскую карту 80 тыс. рублей, номер которой ранее указал мужчина в телефонном разговоре. После перевода денегженщина позвонила представителям электронного банка узнать, когда сможет получить перевод выигранных денег, но оператор пояснил, что такая карта не принадлежит им и к их банку отношения не имеет. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.