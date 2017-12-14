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Поддержка инноваций в регионе в 2018 году сохранится в полном объеме

18:27 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати

87 предприятий Тюменской области участвуют в реализации 13 федеральных отраслевых планов импортозамещения по 93 проектам. В 2016 году таких предприятий было 57.

Об этом на заседании экспертного совета по импортозамещению сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

"Каждая новая разработка требует усилий по продвижению и сбыту. Проект будет реализован только тогда, когда налажен серийный выпуск и обеспечивается стабильный спрос и реализация продукции. Для этого мы налаживаем сотрудничество с крупнейшими заказчиками", - отметил он.

Поддержка инноваций в Тюменской области складывается из трехуровневой системы финансовой поддержки, имущественной поддержки, консалтинга и точечной поддержки перспективных IT-проектов.

"В Тюменской области сложилась система государственной комплексной поддержки и стимулирования развития IT-отрасли и инноваций - от предоставления субсидий, грантов и инновационных займов до налоговых льгот и кадрового обеспечения. Регулярно проводим мероприятия, направленные на развитие IT в Тюменской области – это и Innoweek, "Инфотех", Тюменский нефтегазовый форум. Это все направлено на то, чтобы идеи, которые зарождаются в регионе, могли получить свое развитие, тем самым развивая нашу экономику", - добавил Леонид Остроумов.

Бюджетное финансирование и поддержки будут сохранены в 2018 году в полном объеме. 110 млн рублей в год по заказанным товарам нефтяными компаниями, 40 млн рублей субсидий смогут получить предприятия малого бизнеса и 280 млн рублей для промышленных предприятий, около 300 млн рублей предусмотрено для поддержки инновационных проектов.

На заседании экспертного совета были рассмотрены заявки промышленных предприятий Тюменской области, которые претендуют на включение в перечень предприятий, участвующих в реализации федеральных планов импортозамещения.

Ирина Шемякина

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Теги: импортозамещение , Корпорация МСП , Леонид Остроумов , малый бизнес

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