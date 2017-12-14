На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили ситуацию на тюменских дорогах

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Ситуация на дорогах Тюменской области с начала года несколько стабилизировалась благодаря дополнительным совместным мероприятиям Госавтоинспекции и органов власти всех уровней, но остается стабильно напряженной. Об этом на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил вице-губернатор региона Сергей Сарычев 13 декабря.

По его словам, за 11 месяцев 2017 года число погибших в ДТП уменьшились на 12%, при выросшем на 10% количестве дорожно-транспортных происшествий.

"Мы должны сделать все, чтобы сохранить положительную динамику. В зимний период особенно нужно следить за состоянием дорожной сети, своевременной очисткой улиц от гололеда и снега. Во время сильного снегопада количество аварий на дорогах увеличивается", - сказал Сергей Сарычев и подчеркнул, что работа всех органов дорожно-эксплуатационных организаций, пожарно-спасательных подразделений и систем профилактики должна продолжаться в усиленном режиме.

О готовности специальных служб к работе в зимних условиях на заседании комиссии доложили генеральный директор АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие" Юрий Зинчук, начальник ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" Алексей Борисов, заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Попейко. Дорожная техника готова к работе по уборке снега, созданы необходимые запасы реагентов, на трассах установлены дежурства пунктов обогрева для водителей.

Что касается железнодорожных переездов, то, по словам исполняющего обязанности начальника отдела дирекции инфраструктуры Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Юрия Оголева, в Тюменской области эксплуатируется 46 переездов и случаев ДТП на них не допущено. Продолжается профилактическая работа с водителями по соблюдению правил проезда через железнодорожные пути.

В рамках заседания комиссии пристальное внимание было уделено вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в новогодние праздники. Начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселев сообщил, что полиция будет сопровождать все автобусы, перевозящие детей: "Мы уже проводим инструктаж водителей и сможем организовать сопровождение".

Сергей Сарычев поручил взять соблюдение правил групповых перевозок детей автомобильным транспортом под постоянный контроль. "Помимо проблесковых маячков, автобусы, используемые для перевозки школьников, должны быть оснащены тахографами и навигационными приборами, - отметил он, - всем областным и муниципальным ведомствам дано указание при неблагоприятных погодных условиях о переносе выездных мероприятий на другое время или организации перевозок детей по железной дороге".

В рамках заседания комиссии рассматривался и вопрос о том, насколько эффективна работа технических средств фиксации нарушений ПДД. По данным ГИБДД, комплексы помогают выявлять существенные нарушения правил дорожного движения. В результате их работы, на 63% выросло количество зафиксированных нарушений, наказаны 962 тыс. человек.

Сергей Сарычев отметил, что дислокация мобильных комплексов фотовидеофиксации должна четко соответствовать дорожной обстановке. "Нужно анализировать ситуацию и устанавливать комплексы, в первую очередь, на аварийно-опасных участках дорог", - подчеркнул вице-губернатор.

Подводя итоги заседания, вице-губернатор отметил, что членам комиссии нужно обратить внимание на все проблемные вопросы, затронутые в ходе обсуждений и активно включиться в их решение. "Слаженность действий особенно необходима, ведь от того, насколько хорошо каждый справляется со своими обязанностями, зависят жизни и здоровье людей", - заключил Сергей Сарычев.