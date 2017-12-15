Жительница Нефтеюганска попалась с синтетикой

Фото прокуратуры Тюменской области

Синтетический наркотик общей массой 0,62 грамма обнаружили полицейские у 27-летней жительницы Нефтеюганска во время проверки документов.

По сообщению ОМВД России по Нефтеюганску, женщина пояснила, что наркотическое средство приобрела через Интернет для личного потребления.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение, перевозка и изготовление наркотических средств". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.