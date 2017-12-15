Житель Челябинска получил срок за похищение ноутбуков из пунктов проведения ЕГЭ

https://ria.ru/incidents/20171215/1511000261.html

260 ноутбуков похитил из пунктов проведения ЕГЭ сотрудник челябинского филиала "Ростелекома".

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, в Челябинске осужден инженер телекоммуникационной компании, похитивший имущество образовательных организаций. Металлургический районный суд города вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных чч.3, 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах", ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В суде установлено, что мужчина с сентября по декабрь 2016 года совершил хищение имущества, принадлежащего 16 образовательным учреждениям Челябинска. Злоумышленник в 2014-2015 годах установил и поставил на обслуживание в школы Челябинска 260 ноутбуков для организации видеонаблюдения при проведении Единого государственного экзамена.

После чего он изготовил недостоверные гарантийные письма от имени руководства телекоммуникационной компании, в которых указал о необходимости передачи ноутбуков для технического обслуживания. Предъявив подложные гарантийные письма директорам школ, мужчина забрал ноутбуки, которые заложил в ломбард.

Кроме того, в марте 2017 года, он воспользовался началом досрочного проведения Единого государственного экзамена и получил у работодателя еще 15 ноутбуков для организации подготовки ЕГЭ, которые впоследствии похитил и распорядился по своему усмотрению. В апреле на работе тайно похитил мониторы и системные блоки.

16 образовательных организаций Челябинска понесли ущерб на сумму около 4,6 млн рублей, телекоммуникационной компании причинен ущерб на сумму около 280 тыс. рублей.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 10 тыс. рублей.