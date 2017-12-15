Тюменцы могут загадать желание у монумента с домашними тапочками

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Памятник домашним тапочкам - следующая достопримечательность, рядом с которой тюменцы могут загадать желание в рамках акции "Семь новогодних чудес Тюмени" и проекта #моямечта72.

Напомним, цель акции – познакомить жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и известными жителями, внесшими вклад в развитие города или района. Одними из первых достопримечательностей стали памятник "Полюбите собаку" и "Поющие часы" или карильон.

Памятник домашним тапочкам установлен на Цветном бульваре. Его открытие в 2010 году было приурочено к проведению субботника, а сам памятник является символом чистоты, порядка и уюта в доме. Он напоминает нам, что планета Земля – это наш большой уютный дом, а когда в доме уютно и тепло – значит и его обитатели живут счастливой и благополучной семьей.

Тюменцам предлагают надеть эти тапочки, зажмурить глаза, загадать заветное желание, сфотографироваться и выложить фотографию в группу в контакте "Официальные мероприятия Тюмень" с хештегом #моямечта72.

Организатором акции является Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени “Центр культуры и творчества “Тюмень” создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ “Тюмень” объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества “Торфяник”, Дом культуры “Орфей” и Дом культуры “Водник”. Директор учреждения — Сергей Трифонов.