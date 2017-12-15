up

15.12.2017 пятница

EUR 69.4048

USD 58.7082

В Тюмени -14..-16 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменцы могут загадать желание у монумента с домашними тапочками

17:29 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
pp.userapi.com

Памятник домашним тапочкам - следующая достопримечательность, рядом с которой тюменцы могут загадать желание в рамках акции "Семь новогодних чудес Тюмени" и проекта #моямечта72.

Напомним, цель акции – познакомить жителей и гостей города с памятными местами Тюмени и известными жителями, внесшими вклад в развитие города или района. Одними из первых достопримечательностей стали памятник "Полюбите собаку" и "Поющие часы" или карильон.

Памятник домашним тапочкам установлен на Цветном бульваре. Его открытие в 2010 году было приурочено к проведению субботника, а сам памятник является символом чистоты, порядка и уюта в доме. Он напоминает нам, что планета Земля – это наш большой уютный дом, а когда в доме уютно и тепло – значит и его обитатели живут счастливой и благополучной семьей. 

Тюменцам предлагают надеть эти тапочки, зажмурить глаза, загадать заветное желание, сфотографироваться и выложить фотографию в группу в контакте "Официальные мероприятия Тюмень" с хештегом #моямечта72.

Организатором акции является Центр культуры и творчества "Тюмень" совместно с департаментом культуры города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени “Центр культуры и творчества “Тюмень” создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ “Тюмень” объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества “Торфяник”, Дом культуры “Орфей” и Дом культуры “Водник”. Директор учреждения — Сергей Трифонов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: фотоконкурс , Новый Год , культура
Ранее в сюжете
15.12.2017, 15:54 Дед Мороз приглашает тюменцев на каток
15.12.2017, 14:05 Тюменцам рекомендуют осторожно обращаться с пиротехникой
15.12.2017, 12:05 Госдума отказалась отменять новогодние каникулы
14.12.2017, 15:02 Цветной бульвар превратился в ледяную сказку
14.12.2017, 13:00 Тюменцы увидят сказочный большой балет
14.12.2017, 11:10 В Салехарде можно встретить бременских музыкантов, ежика и Чебурашку
13.12.2017, 21:19 Даниил Вахрушев: "Ёлки новые" должны посмотреть все влюбленные

Последние новости

19:16 Тюменцев приглашают на новогоднюю барахолку
18:40 Эпистолярный жанр возрождается в тюменском музее имени Ивана Словцова Фото
18:29 Проект #Крыльямамы получил грант всероссийского конкурса
18:18 Специалисты ТИУ реализуют инновационные проекты в сфере ЖКХ в Салехарде
18:09 В Тюмени состоялась презентация альбома художника Александра Павлова Фото
17:58 16 декабря - события дня
17:47 Жителя Югры подозревают в убийстве
17:36 Тюменцы приготовят подарки для воспитанников детских домов
17:29 Тюменцы могут загадать желание у монумента с домашними тапочками
17:18 Жителей региона обеспечили чистой водой
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: работа по привлечению инвестиций в регионе отлажена

Тюменская область лидирует в УФО по эффективности госзакупок

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Политика

Совет Федерации утвердил дату президентских выборов

Владимир Путин объяснил, как выживать дотационным регионам

Тюменские депутаты считают, что подземные погреба портят облик города

Экономика

На "ЗапСибНефтехиме" формируют систему замкнутого цикла водооборота

Производственные объекты на ЛПДС "Торгили" стали надежнее

Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

Общество

Тюменцев приглашают на новогоднюю барахолку

Эпистолярный жанр возрождается в тюменском музее имени Ивана Словцова

Проект #Крыльямамы получил грант всероссийского конкурса

Спорт

Тюменцы уступили "Спутнику" дома

Тюменские легкоатлеты поборются за медали областных соревнований

Тюменские кикбоксеры поборются за медали чемпионата и первенства города

Происшествия

Жителя Югры подозревают в убийстве

Тюменка воткнула нож в грудь разозлившего ее супруга

В Тюмени пожарные спасли людей из горящего дома
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+