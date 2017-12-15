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Тюменцам рекомендуют осторожно обращаться с пиротехникой

14:05 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий советуют тюменцам сотрудники МЧС.

Как отмечает пресс-служба ведомства, с каждым годом увеличивается количество термических ожогов и различных травм, получаемых от различной пиротехники. В магазинах реализуется значительное количество пиротехнических изделий различного назначения, способа действия, размеров и массы заряда, произведенных как отечественными, так и зарубежными фирмами.

Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства, предназначенные для создания световых или дымовых эффектов при проведении праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, некоторые изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие расстояния. Зажигающая способность искр и пламени от пиротехнических изделий достаточно высокая.

Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, детей и подростков.

При покупке пиротехнических изделий необходимо ознакомится с инструкцией. Если нет информации на русском языке – значит, изделие не сертифицировано и пользоваться им опасно. Стоит проверить срок годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права этот срок продлить.

На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения. Обязательно нужно проверить, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли оно повреждений. Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления, не стоит носить огнеопасные изделия в карманах.

В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние. Запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни нужно с предельной осторожностью.

Запуск петард, фейерверков, ракет запрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних елок.

В комнате, где стоит елка, нельзя зажигать бенгальские огни, играть хлопушками, петардами, надевать маскарадные костюмы из марли и бумаги. Для освещения елки можно применять электрогирлянды заводского изготовления.

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Теги: Новый Год , пиротехника
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