Тюменцы увидят сказочный большой балет

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Новогодняя сказка-балет "Щелкунчик" ждет зрителей в кинотеатре "Синема Парк Гудвин" в Тюмени 17 декабря и 31 декабря и 27 декабря в кинотеатре "Киномакс".

В рамках проекта "Большой балет в кино" в декабре на экранах 108 кинотеатров в 62 городах России будет показан балет Большого театра "Щелкунчик".

Спектакль на светлую и сказочную музыку Петра Ильича Чайковского Юрий Григорович поставил в Большом театре в 1966 году в соавторстве с великим театральным художником Симоном Вирсаладзе. И с тех пор этот балет – обязательная часть новогодних праздников, чудо и волшебство как для детей, так и для взрослых зрителей.

Магию "Щелкунчика" объяснить невозможно, но с первыми тактами музыки, с первой снежинкой, кружащейся над сценой, начинается волшебство и вступает в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты.

Благодаря проекту "Большой балет в кино" "Щелкунчик" Большого театра в новогодние праздники стал традицией и для зрителей десятков российских городов. В этом году возможность посмотреть главного "Щелкунчика" страны в предпраздничные и праздничные дни декабря и января есть у жителей 62 городов России.

Продажа билетов на трансляции и показы "Большого балета в кино" осуществляется на сайте проекта www.theatreHD.ru и в кассах кинотеатров.