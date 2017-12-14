up

14.12.2017 четверг

EUR 69.4653

USD 59.1446

В Тюмени -16..-18 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Цветной бульвар превратился в ледяную сказку

15:02 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы администрации Тюмени

Тюмень постепенно облачается в праздничный новогодний наряд. К елкам и иллюминации в разных частях города теперь добавился ледовый городок на Цветном бульваре.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, официально его откроют в конце декабря, но погулять среди сказочных фигур, пройти по лабиринту и полюбоваться новогодними огнями можно уже сейчас. Одним из главных украшений площади стали большие цифры 2018. Конструкция выполнена из металла и украшена гирляндами.

Заданную тематику продолжают огромные арки, символизирующие двери в будущее. Рядом со скульптурой "Трио" около цирка расположился огромный новогодний подарок. Здесь можно сфотографироваться с огромными елочными шарами и надписью "Лучший твой подарочек – это я".

На Цветном бульваре появился трон Деда Мороза. Посидеть на нем и почувствовать себя волшебником может каждый. Организаторы предупреждают: трон ледовый, поэтому стоит одеться теплее.

Фонтан "Времена года" превратился в светящийся: его украшает дождь из дюралайта. Такая же иллюминация украшает входную арку Цветного бульвара со стороны ул. Орджоникидзе, а за ней установлена главная городская елка. Торжественно ее откроют 23 декабря в 12 часов, здесь же пройдет праздничная программа и запуск фейерверка. Продлится мероприятие до 17 часов.

﻿
Фото пресс-службы администрации Тюмени
1 /

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Цветной бульвар , Новый год , новогоднее оформление , елка
Ранее в сюжете
14.12.2017, 13:00 Тюменцы увидят сказочный большой балет
14.12.2017, 11:10 В Салехарде можно встретить бременских музыкантов, ежика и Чебурашку
13.12.2017, 21:19 Даниил Вахрушев: "Ёлки новые" должны посмотреть все влюбленные
13.12.2017, 10:05 Школьники Тюменской области побывают на Кремлевской елке
13.12.2017, 09:21 Тюменские школьники подготовятся к карнавалу в библиотеке
13.12.2017, 08:23 За подарком к новому году тюменцев приглашают на фестиваль «Мастерская настроения»
12.12.2017, 14:41 Адреса елочных базаров можно найти в "2ГИС"

Последние новости

17:14 В Тюмени появились три экологических арт-объекта Фото
17:03 Звоню в Viber, пишу в Whats App: где общаются горожане
16:52 Пассажиров рейсового автобуса спасали в Уватском районе
16:41 Тюменский водитель Почты России проедет по трассе "Формулы 1"
16:30 Концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени будет заключено до конца года
16:19 Тюмень признана победителем конкурса городов России "Семья и город - растем вместе"
16:08 Владелец тюменского ресторана отличился на конкурсе "Молодой предприниматель России"
15:57 В Самаре поставили спектакль на музыку тюменского композитора Фото
15:46 Владимир Путин рассказал, какой бы он хотел видеть Россию
15:35 Депутаты Тюменской областной думы подвели итоги законотворческого года
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: развитие промышленности - ключ к благосостоянию регионов России

Промышленная политика России обрела системность

Политика

Концессионное соглашение о развитии систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени будет заключено до конца года

Владимир Путин рассказал, какой бы он хотел видеть Россию

Депутаты Тюменской областной думы подвели итоги законотворческого года

Экономика

Владелец тюменского ресторана отличился на конкурсе "Молодой предприниматель России"

Ялуторовские школьники заработали миллион в деловой игре

Хозяйства и предприятия, пострадавшие от вспышки АЧС, получат компенсацию

Общество

В Тюмени появились три экологических арт-объекта

Звоню в Viber, пишу в Whats App: где общаются горожане

Тюменский водитель Почты России проедет по трассе "Формулы 1"

Спорт

Ишимский "Локомотив" продолжит движение

Тюменские дзюдоисты примут участие в турнире памяти Григория Веричева

Первенство "Рождественские снежинки" соберет тюменских гимнасток

Происшествия

Пассажиров рейсового автобуса спасали в Уватском районе

Следователи выясняют, почему из тюменского автобуса выпал пассажир

В Абатском районе продолжаются поиски утонувшего мальчика
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+