Цветной бульвар превратился в ледяную сказку

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Тюмень постепенно облачается в праздничный новогодний наряд. К елкам и иллюминации в разных частях города теперь добавился ледовый городок на Цветном бульваре.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, официально его откроют в конце декабря, но погулять среди сказочных фигур, пройти по лабиринту и полюбоваться новогодними огнями можно уже сейчас. Одним из главных украшений площади стали большие цифры 2018. Конструкция выполнена из металла и украшена гирляндами.

Заданную тематику продолжают огромные арки, символизирующие двери в будущее. Рядом со скульптурой "Трио" около цирка расположился огромный новогодний подарок. Здесь можно сфотографироваться с огромными елочными шарами и надписью "Лучший твой подарочек – это я".

На Цветном бульваре появился трон Деда Мороза. Посидеть на нем и почувствовать себя волшебником может каждый. Организаторы предупреждают: трон ледовый, поэтому стоит одеться теплее.

Фонтан "Времена года" превратился в светящийся: его украшает дождь из дюралайта. Такая же иллюминация украшает входную арку Цветного бульвара со стороны ул. Орджоникидзе, а за ней установлена главная городская елка. Торжественно ее откроют 23 декабря в 12 часов, здесь же пройдет праздничная программа и запуск фейерверка. Продлится мероприятие до 17 часов.

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