Автоинспекторы задержали водителя со спайсом в Тюменском районе

Фото прокуратуры Тюменской области

Более 0,3 граммов наркотиков изъяли сотрудники тюменской Госавтоинспекции у автолюбителя.

Автомобиль "Дэу Нексия", которым управлял 26-летний уроженец одного из государств СНГ, полицейские остановили На посту ДПС "Богандинский" с целью проверки документов. Водитель авто заметно нервничал, чем вызвал подозрения у инспектора ГИБДД. Сотрудники приняли решение о досмотре. В кармане брюк обнаружено и в присутствии понятых изъято наркотическое вещество синтетического происхождения. Согласно заключению эксперта изъятое является наркотиком – "спайс", сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Молодого человека доставили в Межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский" для дальнейшего разбирательства. На допросе задержанный дал признательные показания и пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ"Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств". Мерой пресечения ему выбрана подписка о не выезде.