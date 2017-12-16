Денис Мацуев рассказал о любви к тюменскому зрителю, поиске юных талантов и роли музыки в жизни человека

Денис Мацуев на пресс-конференции. Фото ИА "Тюменская линия"

Встреча с любимым тюменским зрителем с каждым годом становится все ответственнее, потому что хочется поделиться чем-то еще большим, личным, сокровенным. В этом признался на пресс-конференции пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

В шестой раз в Тюмени известный музыкант организовал трехдневный фестиваль. Программа обширная, полная сюрпризов, связана с приездом замечательных солистов, отметил Мацуев. Тюменцы услышат "Виртуозов Москвы", их прекрасное исполнение произведений Моцарта. Помимо опытных музыкантов, в этот раз впервые на тюменскую сцену выйдет 6-летний Елисей Мысин. "Первый раз в своей жизни он будет играть концерт Баха. Он очень серьезно к этому отнесся, несмотря на то, что простудился "рвется в бой", - поделился пианист. Поиском совсем юных талантов Денис Мацуев занимается с 2008 года, когда возглавил фонд "Новые имена". Тюмень стала первым городом в сибирском турне музыканта, где на сцене филармонии будут названы имена стипендиатов фонда.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса, выявление таких детей важно и дорогого для области. "Мы отслеживаем стипендиатов далее, всегда им помогаем. Хотелось бы, чтобы их было больше. Для этого мы и проводим такие фестивали, мастер-классы, чтобы вместе развиваться, идти в ногу со временем", - сказал Новакаускас и поблагодарил Дениса Мацуева, за то, что именно он дал путевку в жизнь Тюменскому симфоническому оркестру. Пианист в свою очередь выразил огромную признательность губернатору Владимиру Якушеву за это решение. "Теперь оркестр - это визитная карточка региона. У оркестра есть большие успехи за эти два года. Евгений Шестаков и его музыканты "загорелись" и во время репетиции 4 концерта Рахманинова, одного из самых сложных, успешно справились с поставленной задачей", - сказал Мацуев. Говоря о совместных концертах с Тюменским симфоническим оркестром, музыкант подчеркнул, что творческих планов много. 15 проектов реализует он, в том числе с дирижером Валерием Гергиевым, и обязательно на фестивали, концерты, которые проходят по всему миру, будут приглашены тюменские музыканты.

Несмотря на плотный график концертов, к поездкам в города России, такие как Тюмень, Омск, Новосибирск, родной Иркутск, пианист всегда относится трепетно. Публика – вот основная причина. По словам Дениса Мацуевав, в Америке, Китае, Японии, Корее, откуда он прилетел совсем недавно, в зале мало молодых людей. "Наша публика – удивительная. После большого турне могу сказать, у нас половина зала – это молодые люди, в Тюмени это всегда так, и мы этому рады. Концертный зал – это место, где можно отвлечься от негатива, где можно прийти в себя, но это работа мозга – и очень полезная", - поделился пианист.

Как заметили журналисты, Денис Мацуев активно пользуется соцсетями. На что тот сразу же отметил, что концерты фестиваля смогут смотреть все онлайн. Те, кто не сможет прийти на них, могут таким образом погрузиться в мир хорошей музыки. По признанию пианиста–виртуоза, необходимо общаться с людьми, которые тебя любят. "Я не думаю, что нужно искусственно что-то скрывать, музыкант должен быть открытым, не нужно отдаляться от своих любимых людей, ради которых ты выходишь на сцену. Прелесть соцсетей – можно мгновенно поделиться событием, которое произошло с тобой только что", - считает Мацуев.

Важными событиями уходящего года Денис Мацуев назвал первые шаги дочери Анны и концерт 10 декабря, на котором прозвучал весь Рахманинов.

Поздравляя тюменцев с наступающим Новым годом, Денис Мацуев подчеркнул, что его фестиваль всегда проходит под знаком сказочного действия - приближения любимого всеми праздника. "Это семейный праздник, и я рад, что буду дома. Тюменцы, я вас очень люблю, хочу, чтобы люди, которые еще не были на концерте классической музыки, попали на него. Иметь такой оркестр, как у вас – это большой праздник, тем более в зале, где улучшилась акустика, звук льется, несется", - сказал известный музыкант, и пожелал всем тюменцам здоровья, романтизма и как можно больше классической музыки в жизни.

Анжела Лебедева