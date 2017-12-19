Тюменского предпринимателя подозревают в крупной неуплате налогов

Фото ИА "Тюменская линия"

Индивидуального предпринимателя, уклоняющегося от уплаты налогов в особо крупном размере, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Мужчина не отразил в налоговых декларациях доход от реализации и сдачи в аренду жилых помещений за 2014-2015 годы. Сумма неуплаченных налогов составила около пяти миллионов рублей.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.