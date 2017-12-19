В Тюменской области успешно реализуется 3D-индустриализация

Фото ИА "Тюменская линия"

Появление новых промышленных предприятий в муниципалитетах региона всегда вызывает самые положительные эмоции. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после торжественной церемонии открытия нового завода по производству упаковочной тары из полипропилена "Полипак" группы компаний "НеоКом" в Исетском районе.

"В таких случаях я, как говорили руководители Советского Союза, испытываю чувство глубокого удовлетворения. Когда приезжаешь в муниципалитет и видишь чистое поле, потом долго обсуждаешь инвестиционный проект, который проходит через множество согласований, возникают тревога и напряжение. Потом начинается строительство, и становится немного легче. Ну, а когда смонтировано оборудование и современное предприятие, продукция которого востребована на рынке, начинает работу - это, конечно, большая радость", - поделился впечатлениями глава региона.

Напомним, завод "Полипак" выпускает биг-бэги - мягкие контейнеры разных форм вместимостью до 2 тонн. Это современная тара, которую используют для хранения и транспортировки сухих сыпучих материалов. В реализацию проекта вложено 352 млн рублей, при этом инвестор получил серьезную государственную поддержку - займ от Инвестиционного агентства Тюменской области в размере 50 млн рублей, а также возмещение первого взноса и части платежей по договорам лизинга на общую сумму более 60 млн рублей. На предприятии уже создано 100 рабочих мест, при этом 90% работников - жители Исетского района.

Губернатор тепло поблагодарил инвесторов, вкладывающих средства в развитие региональной экономики.

"Инвестировать сегодня сложно. Нужно найти в себе силы, собрать команду, подобрать кадры... Очень много ступеней нужно пройти, чтобы проект состоялся. Понятно, что мы всячески помогаем, но главное - чтобы у инвестора был внутренний стержень, твердое намерение успешно завершить проект, спланировав его дальнейшее развитие, вторую, третью очереди", - подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор отметил, что открытие завода "Полипак" в Исетском районе - очередное свидетельство успешной реализации программы сельской индустриализации, которая стартовала в Тюменской области несколько лет назад.

"В 2017 году мы решили те задачи, которые ставили перед собой. И в будущем в сельской местности должны появляться такие современные заводы, на которых будут созданы сотни новых рабочих мест", - подчеркнул Владимир Якушев.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко