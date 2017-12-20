В Тюмень съедутся сотни бойцов тхэквондо

Фото: Спортивная школа "Прибой"

III Открытый международный турнир по тхэквондо среди юниоров "Сибирский мастер" состоится в Тюмени 22 и 23 декабря.

Как сообщает спортивная школа "Прибой", на базе которой состоятся поединки, заявки на участие подали несколько сотен российских и зарубежных спортсменов в возрасте от 11 до 19 лет.

Напомним, что этот международный турнир состоится в Тюмени в третий раз.