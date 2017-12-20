"Квадрат Декарта" ТюмГУ принимает учеников из разных регионов страны

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Ребята из Оренбургской области и Башкортостана впервые приедут на физико-математическую сессию "Квадрат Декарта", которая традиционно открывает новый учебный год учебно-научной школы ТюмГУ.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, "Квадрат Декарта-2018" принимает юные таланты в области математики и физики из восьми регионов России. Проект реализуется в соответствии со стратегической инициативой "Центр притяжения талантов" программы участия ТюмГУ в проекте 5-100.

"Дают свои плоды усилия по использованию новых инструментов рекрутинга и профориентации. Проекту учебно-научной школы ТюмГУ всего два года, но уже 53 ее выпускника мы зачислили в университет, и, что особо радует, это дети со средним баллом ЕГЭ 74,1", – прокомментировал работу школы ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Ректор считает, что более серьезный эффект будет в последующие годы, потому что отдача от такого рода проектов появляется через несколько лет. Набор участников сессии "Квадрат Декарта" проходил на конкурсной основе.

"Несмотря на традиционно высокие требования к потенциальным участникам сессий учебно-научной школы, было подано более 400 заявок. Мы же пока можем принимать не более 300", – рассказала руководитель школы Татьяна Вешкурцева.

Конкурс для набора в школу становится традиционным. Чтобы в будущем за бортом не остались талантливые ребята, в следующем году в ТюмГУ начнет работать заочное отделение учебно-научной школы. Подробную информацию на эту тему организаторы обещают в ближайшее время. "Квадрат Декарта" очередного учебного года каникулярной учебно-научной школы пройдет с 4 по 14 января 2018 года.