Рынок "Никольский" в Ишиме откроется в рамках одноименной ярмарки

Фото ИА "Тюменская линия"

Большая новогодняя "Никольская" ярмарка пройдет в Ишиме на площади у Никольского рынка 23 декабря. Жителей и гостей города ждет праздничная программа с конкурсами и подарками с 10 до 14 часов.

На ярмарке можно будет купить мясо, тушки гусей и уток, мед, ягоды, комбикорм, муку, молочные продукты, рыбу и многое другое.

Во время ярмарки состоится открытие второй очереди ТЦ "Рынок Никольский" площадью около трех тысяч квадратных метров. В современных торговых залах горожане смогут покупать продукты, одежду и обувь, бытовую технику.

В ярмарке примут участие товаропроизводители, представители малого и среднего предпринимательства, а также те, кто занимается садоводством, птицеводством, животноводством. 150 приглашений уже отправили во все муниципальные образования Тюменской области. Торговые места участникам ярмарки предоставляют бесплатно, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявки для участия в ярмарке можно подать по телефонам: 8 (34551)5-06-63, 5-15-73, 5-15-35 или по электронной почте admishimpr@mail.ru.

Соб. инф.