Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с праздником

100-летие со дня образования ФСБ. Фото www.2nsp.ru

На протяжении века сотрудники ВЧК, КГБ, а затем ФСБ с честью отстаивали интересы Родины, обеспечивали ее защиту от внешних и внутренних угроз.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя сотрудников ФСБ с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования отечественных органов государственной безопасности

По его словам, перед работниками органов безопасности ставятся сложные и ответственные задачи. Но профессионализм, принципиальность, решительность и мужество современных чекистов помогают эффективно противостоять международному терроризму, организованной преступности, религиозному и политическому экстремизму, искоренять коррупцию и пресекать экономические преступления.

"Сотрудники Управления ФСБ по Тюменской области не раз проявляли героизм и отвагу во время боевых действий в горячих точках, они достойно продолжают и развивают традиции предшественников, вносят значительный вклад в обеспечение стабильной ситуации в регионе, способствуют социально-экономическому развитию территории. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в службе на благо России!", - сказал Владимир Якушев.