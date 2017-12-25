Тюменец напал с ножом на бывшую супругу

gibdd.ru

Мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью бывшей супруге, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба городского управления МВД России, 32-летний безработный фигурант пришел на работу к своей бывшей супруге. Во время конфликта мужчина нанес ей проникающее ножевое ранение в брюшную полость и скрылся с места преступления. Коллеги женщины обратились в медицинское учреждение и в полицию.

Мужчина конфликтовал со своей бывшей супругой, с которой они уже полгода в разводе, из-за редких встреч с малолетним ребенком. Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.