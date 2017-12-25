Анатолий Карпов стал лауреатом областной премии имени Виктора Муравленко

duma72.ru

Один из величайших шахматистов современности Анатолий Карпов стал лауреатом областной премии им/ Виктора Муравленко за 2017 год. Так общественный фонд оценил его громадную пропагандистскую работу по развитию шахматного движения в большой Тюменской области.

Звание kауреата областной премии имени В. И. Муравленко учреждена для поощрения талантливых работников, коллективов, предприятий и организаций Тюменской области за внедрение высоких технологий в нефтяной, газовой, строительной, сельскохозяйственной отраслях, за творческие достижения в области науки и техники, транспорта и связи, экологии и здравоохранения, журналистики и издательской деятельности, искусства и культуры, физической культуры и спорта.

Виктор Иванович Муравленко - советский организатор нефтяной и газовой промышленности, руководитель крупнейшего в нефтяной промышленности СССР предприятия "Главтюменьнефтегаз" в 1965—1977 годах. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. С 1965 года Виктор Муравленко работал в Тюменской области. С сентября 1965 года — начальник главного Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности Совнархоза РСФСР (Главтюменнефтегаз). Принимал активное участие в создании важной энергетической базы СССР в Западной Сибири и её инфраструктуры. Являлся сторонником внедрения новых технологий. Получил Ленинскую премию за разработку метода форсированного отбора нефти из скважин в числе группы нефтяников.

В 1972 году награжден Государственной премией СССР "Pа разработку и внедрение комплекса технико-технологических и организационных решений, обеспечивших в сложноклиматических условиях ускоренное создание нового нефтедобывающего района". Избирался членом Тюменского обкома КПСС, делегатом трех съездов КПСС, депутатом Верховного Совета СССР.