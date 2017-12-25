ВТБ открыл кредитную линию основному тюменскому переработчику молочного сырья

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Кредитное соглашение с компанией "Золотые луга" на сумму 150 млн рублей и сроком на 1 год заключил банк ВТБ в Тюмени

Компания является одним из крупнейших предприятий по производству молочной продукции на Урале и в Сибири и планирует направить заемные средства на расчеты с поставщиками сырого молока.

"Поддержка региональных предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является одним из приоритетных направлений работы Банка в Тюменской области. Доступный кредитный ресурс, который обеспечивает ВТБ, позволяет местным производителям развиваться и составлять реальную конкуренцию транснациональным компаниям. Благодаря компании "Золотые луга" жители нескольких регионов России получают качественные молочные продукты", - отметила руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Наталья Белокопытова.

Справка о компании:

АО "Золотые луга" - крупнейшее региональное предприятие, основным видом деятельности которого является переработка молока, производство сыра, производство цельномолочной продукции, оптовая и розничная торговля молочными продуктами. Производственная площадка "Молочный комбинат "Ситниковский" располагается в селе Ситниково Омутинского района Тюменской области. АО "Золотые луга" имеет 11 филиалов в 7 регионах, таких как – Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Свердловская, Челябинская, Омская и Новосибирская области.