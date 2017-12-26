Предприятие по ремонту сельхозтехники в Ялуторовском районе открылось раньше срока

Крупнейшее в регионе предприятие по поставке, техническому обслуживанию, ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования открылось в Ялуторовском районе.

Как сообщает районная администрация, инвестиционный проект по запуску ПАО "Гагаринскремтехпред" стартовал в 2016 году и по плану должен был реализоваться лишь в 2018 году. Но пуск предприятия состоялся раньше намеченного графика.

Сельхозпроизводители Ялуторовского и соседних районов теперь имеют возможность быстро приобрести новые комбайны и их запасные части, отремонтировать технику.

Производственные площади нового предприятия занимают более 1тыс. 400 кв. м. Создано 20 рабочих мест.