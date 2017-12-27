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Названы самые кассовые актеры года

16:16 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Вин Дизель. Фото global-cinema.ru

Вин Дизель признан самым кассовым актером года благодаря успеху восьмой части франшизы "Форсаж". 

По данным портала Box Office Mojo, который подсчитал сборы фильмов в прокате, картины с Дизелем за год собрали 1,6 млрд долларов. Три четверти всей кассы собрал "Форсаж". Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме — 1,5 млрд долларов. 

Замкнула тройку Галь Гадот — "Чудо-женщина" из одноименного фильма, собравшего в прокате 820 млн долларов. Всего картины с участием Гадот собрали 1,4 млрд долларов.

В десятку самых кассовых голливудских актеров также вошли:  Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

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Теги: актеры

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