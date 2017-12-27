Названы самые кассовые актеры года

Вин Дизель. Фото global-cinema.ru

Вин Дизель признан самым кассовым актером года благодаря успеху восьмой части франшизы "Форсаж".

По данным портала Box Office Mojo, который подсчитал сборы фильмов в прокате, картины с Дизелем за год собрали 1,6 млрд долларов. Три четверти всей кассы собрал "Форсаж". Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме — 1,5 млрд долларов.

Замкнула тройку Галь Гадот — "Чудо-женщина" из одноименного фильма, собравшего в прокате 820 млн долларов. Всего картины с участием Гадот собрали 1,4 млрд долларов.

В десятку самых кассовых голливудских актеров также вошли: Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.