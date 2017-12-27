На Едином портале госуслуг запущен сервис "Культурная жизнь региона"

Сервис "Культурная жизнь региона". Фото www.gosuslugi.ru

Новый сервис "Культурная жизнь региона" появился на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщает Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Сервис представляет вспомогательный программный элемент (виджет), встроенный в Единый портал госуслуг. В нем размещаются анонсы мероприятий того региона, из которого на портал зашел пользователь. Информация в виджет поступает с портала "Культура.РФ". Проект реализован совместно с министерством культуры РФ и сайтом "Культура.РФ".

"Единый портал госуслуг расширяет число государственных сервисов общефедерального охвата. Виджет автоматически подбирает и выдает пользователям, исходя из их местоположения, информацию о культурных событиях, концертах, выставках и многом другом, — рассказал заместитель директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Александр Павлович. — Такое сотрудничество с ведомствами перспективно, оно позволяет популяризировать современные сервисы, которые предлагают органы власти".

Сервис "Культурная жизнь региона" реализован в рамках "Открытой платформы госуслуг", которая предоставляет федеральные электронные госуслуги и информирует граждан с использованием виджетов. Программный элемент обеспечивает доступ пользователей ЕПГУ к информации, размещение в открытом доступе которой предусмотрено законодательством РФ.

По данным на конец ноября на ЕПГУ зарегистрировано 62,6 млн граждан России.