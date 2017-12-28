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Лазертаг, спортивная эстафета, катания на коньках и лыжах: ямальцы проведут каникулы спортивно

09:10 28 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото https://www.izh.kp.ru

178 физкультурно-спортивных мероприятий пройдут на Ямале с 1 по 8 января. В каждом муниципальном округе запланированы соревнования. Самые популярные из них - массовые катания на коньках и лыжах.

Как сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, по опыту предыдущих лет самыми востребованными и любимыми у жителей Ямала являются подвижные виды спорта, поэтому практически в каждом муниципалитете проведут новогодние и рождественские турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису и другим видам. В праздники учреждения физкультурно-спортивной направленности будут работать в штатном режиме.  Организаторы уверены, детям понравятся такие мероприятия, как "Веселые старты", "Зимние забавы", "Игры на призы Деда Мороза". 

В каждом населенном пункте запланированы мероприятия разной направленности. Например, в Красноселькупе состоятся соревнования по лазертагу для молодежи и трудящихся, в селе Толька - спортивная семейная эстафета для взрослых и детей, в Муравленко - первенство по пулевой стрельбе. Во всех поселениях Шурышкарского района пройдут турниры по дартсу и настольному теннису, в Салехарде - рождественский турнир по баскетболу "Русская зима".

Отметим, что в прошлые новогодние каникулы для приобщения населения к активному отдыху на Ямале провели 133 массовых физкультурных мероприятий для различных категорий населения. В них приняли участие более 11,5 тыс. человек.

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Теги: новогодние каникулы , Ямал

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