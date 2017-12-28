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Под суд пойдет тюменец, устроивший смертельную аварию в Вагайском районе

17:10 28 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМВД ТО

36-летний житель Тюмени обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум рыбакам в Вагайском районе. Один из погибших - 14-летний подросток. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

28 июля мужчина был на свадьбе у друга в Тобольске. Там он выпил, и его увезли к родителям в Вагайский район. Однако в первом часу ночи мужчину посетила мысль съездить на рыбалку. В пьяном видел он сел за руль автомобиля "УАЗ-PATRIOT". 

На 45 км автодороги Тобольск - Вагай подозреваемый не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в "УАЗ-396255" ("батон").

Во встречной машине тоже находились рыбаки. На переднем сиденьи ехал подросток. Он погиб на месте. Второй  пассажир скончался от полученных ран в октябре, так и не придя в сознание. Третий остался жив, но был тяжело травмирован. 

Материалы уголовного дела направлены в суд. 

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Теги: Вагайский район , происшествие , прокуратура

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