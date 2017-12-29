В дорожной аварии в Югре погибли женщина и девушка-подросток

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Два человека погибли в дорожной аварии, произошедшей на 15 км автодороги Нефтеюганск - Сургут в ночь на 29 декабря.

Приблизительно в 00 часов 30 минут водитель "Ниссана" 1983 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил наезд на металлический отбойник, после чего столкнулся с грузовым автомобилем "Скания" под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП водитель "Ниссана" получил травмы различной степени тяжести, его пассажиры, женщина 1972 и девушка 2001 годов рождения, скончались на месте ДТП, сообщает ГУ МВД России по Югре.