Опубликовано новогоднее расписание движения пригородных и междугородных автобусов

Фото: Тобольское ПАТП

Новогоднее расписание движения пригородных и междугородных автобусов опубликовано на сайте Тюменского объединения автовокзалов и автостанций.

Соб. инф.