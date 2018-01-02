Тюменцам презентуют приложение "Фото с Путиным"

Фото пресс-службы "Молодой гвардии Единой России"

Акция "Путин на улицах Тюмени" пройдет в областном центре 5 января.

В рамках мероприятия будет презентовано приложение "Фото с Путиным".

Каждый желающий сможет установить приложение бесплатно и получить фотографии с 3D моделями Владимира Путина на память.